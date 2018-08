Inscrições Abertas Para Sexta Edição do Encontro de Memórias da Educação

Estão abertas as inscrições para a sexta edição do Encontro de Memórias da Educação Profissional, encontro que objetiva a troca de experiências entre diferentes institutos educacionais. Em Catanduva, profissionais e alunos da Fatec e da Etec Elias Nechar podem participar. No geral, Docentes e discentes de instituições de Ensino Técnico e Tecnológico de todo o Brasil podem se inscrever até 1 de setembro exclusivamente pelo e-mail: centrodememoria@cps.sp.gov.br. O evento acontecerá entre os dias 20 e 21 do próximo mês, na sede do Centro Paula Souza. A novidade para a edição 2018 é que bibliotecários e funcionários de secretaria acadêmica e diretoria de serviços também podem participar, para promover a discussão sobre a organização de arquivos escolares correntes, intermediários e permanentes, e buscar, dessa forma, o intercâmbio científico e tecnológico entre as instituições de ensino e pesquisa.

O tema da sexta edição do evento é “Concepções, Rupturas e Permanências”. Dessa forma, e por ser realizado a cada dois anos, o Encontro pretende preservar a memória dos espaços educacionais. “Este encontro reunirá profissionais de diferentes áreas do conhecimento para discutir durante dois dias as interfaces entre arquivos, bibliotecas e centros de memória, gerando publicações de textos científicos para a preservação da memória e o aprimoramento da educação profissional e tecnológica”, informou o CPS.

O CPS ressalta que as pesquisas apresentadas devem contribuir para o desenvolvimento de ações de cidadania e políticas voltadas ao aprimoramento do Ensino Profissional no País. De acordo com informações do setor, serão apresentados estudos relacionados a três eixos temáticos: Organização, preservação e difusão da memória em instituições de educação profissional; Os lugares dos acervos (arquivísticos, bibliográficos e museológicos) da educação profissional no espaço escolar; e Arquivos, informação e gestão de documentos nas escolas e em seus centros de memória para estudos e pesquisas sobre a história da educação profissional, a história institucional e a história local.

O 6º Encontro de Memórias e História da Educação Profissional acontecerá em dois dias: 20 e 21 de setembro, na sede do CPS, na Capital. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do e-mail : centrodememoria@cps.sp.gov.br.

Da Reportagem Local