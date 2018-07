Fenômenos Astronômicos Inéditos Devem Atrair População Na Noite de Hoje

No início da noite de hoje (27) dois fenômenos astronômicos tidos como inéditos devem atrair a população: a “lua de sangue”, como é conhecido o eclipse mais longo do século, e a oposição de marte. Profissionais ligados a Astronomia afirmam que o eclipse terá duração de 1 hora e 43 minutos e poderá ser visto de todos os lugares do Planeta, porém, em horários distintos.

Nas regiões do interior do Estado, a lua em tom avermelhado será visível a partir das 17h30. A novidade tem deixado os catanduvenses ansiosos: “Eu sempre gostei muito de tudo que é relacionado ao céu, então qualquer fenômeno natural me causa uma ansiedade. Acho que são momentos únicos que indiretamente nos influenciam. Vários movimentos acontecendo juntos no céu com certeza causarão um lindo espetáculo de beleza e paz”, contou Carolina Oliveira.

Em entrevista ao Jornal O Regional, a estudante de Astrologia Gabriela Carvalho explica o porquê de o eclipse ser chamado tal como é: “Esse fenômeno acontece devido ao ocultamento da Lua, momento em que a Terra impede que a luz do Sol chegue até ela. A sombra do Planeta provoca um tom avermelhado na Lua, por isso muitos se referem ao eclipse como “Lua de Sangue”.

Para quem acredita na influência do céu sobre os seres, o fenômeno pode significar mudanças. “Um eclipse lunar provoca o confronto entre passado e futuro, mas o futuro é que deve vencer, já que a Lua, que representa o passado, é quem será ocultada. Ele nos convida a abandonar antigas crenças e preconceitos, apagar mágoas e esquecer rancores do passado. Devemos encerrar o que não tem mais sentido em nossas vidas, o que estiver desgastado deve ser abandonado para dar lugar a um novo projeto. Situações mal concluídas do passado podem ressurgir para ser finalizadas”, contou a estudante.

Por coincidir com outro fato raro, a oposição do Planeta Marte, profissionais acreditam que a proximidade do planeta vermelho com a Terra pode ter influências positivas: “A partir deste mês até setembro a Terra estará passando entre o Sol e Marte. Com a influência desse fenômeno, vamos sentir a necessidade de tomar decisões urgentes. A dica que eu dou para esse eclipse é uma análise da vida. O que eu posso mudar na minha vida para melhora-la? Aproveite o momento para pensar em coisas que você deseja para a sua vida”, disse Carvalho.

Conforme apontam os astrônomos, a previsão de término do eclipse na faixa do nosso Estado é 18h13. Por acontecerem, concomitantemente, num intervalo de cerca de 15 anos, os mesmos acreditam que a próxima Lua de Sangue com oposição de marte ocorrerão somente em 2032.

Da Reportagem Local