Estudantes do Fundamental e Médio Podem Participar do ‘Desafio Criativos da Escola 2018’

Estudantes do Ensino Fundamental e Médio de Catanduva e região podem participar do ‘Desafio Criativos da Escola 2018’, organizado pelo programa ‘Criativos da Escola’, do Instituto Alana. O projeto recebe histórias de transformação feitas por crianças e jovens de todo o Brasil e selecionará 11 trabalhos que contribuam para a mudança da realidade educacional do país. Os interessados têm até o dia 1º de outubro para realizar a inscrição, pelo site do Criativos da Escola.

“Seja por meio de campanhas com a comunidade para limpar o rio da cidade, seja por meio da criação de planos de aula com letras de rap, por exemplo, os estudantes estão mostrando que algo pode ser feito para transformar o ambiente em que vivem. Só no ano passado recebemos 1.492 projetos de todas as regiões brasileiras, na cidade ou no campo, no centro ou em periferias, em um movimento que se mostra cada vez maior. Queremos conhecer muito mais ações inspiradoras desenvolvidas por jovens em todos os cantos do Brasil. O Desafio é uma oportunidade de valorizar, ampliar a voz e a visibilidade ao trabalho dessas novas gerações”, convida um dos coordenadores do Criativos da Escola, Gabriel Salgado.

A premiação contempla a participação de atividades que serão realizadas em Fortaleza (CE), na primeira semana de dezembro. “Os representantes das ações escolhidas por seu protagonismo e impacto social trocarão experiências, fortalecerão seus trabalhos e receberão prêmios em dinheiro para o projeto e para os professores responsáveis”, ressaltou a equipe organizadora.

Desde a primeira edição, em 2015, o Desafio já recebeu quase três mil projetos de todas as regiões brasileiras, em temáticas como saúde, meio ambiente, educação, inclusão, tecnologia, políticas públicas, entre outros. Pelo terceiro ano consecutivo, o Desafio conta com o apoio do programa Parceria Votorantim pela Educação, do Instituto Votorantim, nos 105 municípios onde desenvolve suas atividades.

