Encejja Divulga Locais de Realização Da Prova

O Encejja 2018 (Exa­me Nacional para Cer­­tificação de Com­­petências de Jovens e Adultos) divulgou os locais de realização do exame. Os candidatos inscritos podem consultar o local no cartão de confirmação de inscrição, na página do participante. A informação está disponível acessando o link http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/loginParticipante. Basta informar o CPF e a senha cadastrada no portal.

No cartão de inscrição, é possível conferir também as áreas de conhecimento do exame e nível de ensino, além de solicitações de atendimento diferenciado. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que os candidatos compareçam com o cartão de confirmação da inscrição impresso no dia de realização da prova.

O Encceja Nacional 2018 será aplicado no dia 5 de agosto. Pela manhã, os portões serão abertos às 8h e fechados às 8h45, com início das provas às 9h (horário de Brasília). Já no horário vespertino, as portas fecharão às 15h15 e o exame começará às 15h30.

Para quem não teve a oportunidade de concluir os estudos na idade escolar adequada para jovens e adultos, a aprovação no exame garante uma certificação de conclusão no ensino fundamental ou médio. Para fazer as provas do ensino fundamental é preciso ter a idade mínima de 15 anos e, para o médio, de 18 anos.

De acordo com o Ministério da Educação, o exame será aplicado para 1.695.607 pessoas. 356.326 farão provas para o ensino fundamental e 1.339.281, para o ensino médio.

Da Reportagem Local