Educação Abre Concursos Para Oficial Administrativo e Supervisor de Ensino

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo abriu concursos públicos para os cargos de oficial administrativo e para supervisor de ensino. Há vagas para Catanduva e região interiorana. A inscrição para ambos os cargos devem ser realizadas pela internet no endereço eletrônico www.vunesp.com.br.

Para o cargo de oficial administrativo o cadastro vai até o dia 28 de dezembro. Já para supervisor de ensino, as inscrições se encerram no dia 11 de janeiro de 2019.

São oferecidas 167 vagas de nível médio para o cargo de oficial administrativo para atuar em órgãos centrais e também nas diretorias de ensino. A taxa de inscrição é de R$ 37 e a prova será aplicada pela Fundação Vunesp. O exame está previsto para acontecer no dia 10 de fevereiro de 2019.

Dentre as atribuições do cargo estão atendimento ao público interno e externo; organização de documentos relacionados à área de atuação e execução de tarefas de apoio aos setores. O salário inicial do cargo é de R$ 1.339,29.

Já para o cargo de supervisor de ensino há 372 vagas. O valor da taxa é de R$ 60. O cargo é destinado ao candidato com licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação na área de educação e comprovar experiência de, no mínimo, oito anos de efetivo exercício de magistério, sendo três em gestão educacional. A prova está prevista para o dia 24 de março de 2019. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário inicial de R$ 4.538,86.

O supervisor de ensino é responsável em elaboração de relatórios pedagógicos, de gestão e de infraestrutura; deve orientar e acompanhar o planejamento, desenvolvimento e avaliação do ensino e da aprendizagem nas escolas públicas; e propor ações voltadas ao desenvolvimento do sistema de ensino. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário inicial de R$ 4.538,86.

A prova será dividida em duas etapas: objetiva e dissertativa. No período da manhã será de 80 questões de múltipla escolha e duração de quatro horas. Já no período da tarde o exame é composto por quatro questões dissertativas e tempo limite de três horas.

Karla Sibro

Da Reportagem Local