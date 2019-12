Desmatamento Em Unidades De Conservação Do Cerrado Aumenta 15%

De acordo com dados do Prodes – Projeto de Monitoramento do Desmatamento, o desmatamento do Cerrado aumentou em 15% dentro de unidades de conservação, considerando o período de agosto de 2018 a julho de 2019. Porém, os números apontam para diminuição de 2,26% na comparação com o período anterior de todo o Cerrado, sem considerar as mesmas unidades. Vale lembrar que o bioma corresponde a 24% do território nacional, abrangendo Estados como a Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, e também o Distrito Federal.

O Prodes é feito pelo Inpe – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e consideram a taxa oficial de desmatamento do bioma, que é divulgada uma vez por ano. Ainda de acordo com os dados, na Amazônia o desmatamento no mesmo período teve aumento de 29,5%. A informação sobre quilômetros é a seguinte: foram devastados 6.483,4 km² no Cerrado, e na Amazônia, 9.762 km².

Falando a respeito das unidades de conservação, o registro do Inpe mostra que foram registrados 517,31 km² de desmatamento no Cerrado. No ano passado, a taxa de desmatamento nas mesmas unidades foi de 449,7 Km² – ou seja, um aumento de 15%. Desde 2016 o Brasil não apresentava índices tão altos de desmatamento em UCs nesse bioma, que passou a ter uma redução após o pico em 2015.

