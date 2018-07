Concursos Com Inscrições Oferecem Salários Que Podem Chegar a R$26 Mil

Alguns concursos estão com inscrições abertas com salários iniciais que podem chegar a R$ 26 mil. Ao todo são 162 mil vagas oferecidas em diversas áreas, entre elas Direito, Psicologia, Contador, Administradores, Engenheiros, entre outros.

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro está com edital de concurso público em andamento para preencher 20 vagas e formar cadastro reserva no cargo de Defensor Público Substituto. O concurso é organizado por uma comissão da própria DPRJ. O salário da função é de R$ 25.666,87.

As inscrições do concurso para Juiz do TJ/MG ficam abertas até o dia 26 de junho de 2018, no site da Consulplan. A taxa de participação custa R$ 260,00 e o seu pagamento deve ser efetuado até o dia 27 de junho. O certame oferece 120 vagas para juiz substituto com salários iniciais superiores a R$ 26 mil. A data da prova objetiva está marcada para o dia 02 de setembro de 2018, em Belo Horizonte (MG).

As inscrições do concurso para Delegado da PC/GO estão abertas até o dia 11 de julho de 2018. O valor da taxa de participação é de R$ 200,00. O certame oferece 100 vagas para o cargo de Delegado Substituto para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária. As remunerações iniciais são de R$ 19.242,52. As provas objetivas estão marcadas para 12 de agosto de 2018.

Para os que sonham em seguir a carreira policial e se tornar Delegado da Polícia Federal, a hora é agora. O concurso está com inscrições abertas até o dia 02 de julho de 2018. A banca organizadora é o CESPE e o salário é de R$ 22.672,48. A prova está marcada para o dia 19 de agosto.

DICAS DE ESTUDO

A vida de quem presta concursos requer dedicação aos estudos e também atenção para não perder de vista as vagas que estão sendo abertas a todo o momento. Assim, apresentamos algumas dicas para você que deseja a tão sonhada vaga.

Existem diversos níveis de complexidade por prova e isso vai depender de cada concurso. Além disso, o tempo disponível para estudo vai variar de candidato para candidato e de acordo com o grau de conhecimento do concurseiro. Dessa forma, o ideal é começar estudando a partir de pequenas cargas horárias e ir aumentando gradativamente as horas de estudo. Após o condicionamento gradativo das horas de estudo, o ideal para uma preparação é estudar de 8h a 16h diárias.

Aproveite todo o tempo livre que tiver. O ideal é estudar de 3h à 4h por dia na semana e aproveitar os finais de semana para estudar mais. cursos online também são uma excelente opção.

Lembre-se que ter vida social é fundamental para manter a mente saudável e suportar os meses de estudo e dedicação. Portanto, vá ao cinema, faça academia, pratique algum esporte ou mesmo jogue conversa fora com os amigos nos finais de semana. É necessário condicionar a mente, ter foco e dedicação para as horas de estudo.

Da Reportagem Local