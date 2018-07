Classificados Na Primeira Chamada do ProUni Já Podem Fazer Inscrição na Instituição

Os estudantes classificados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) já podem fazer a inscrição na instituição de ensino superior á qual optaram por estudar. O prazo começou ontem (2) e segue até o dia 10 de julho. A lista dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada já está disponível na pagina do programa.

Os pré-selecionados deverão comparecer à instituição de ensino com os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. A lista com a documentação necessária pode ser consultada na página do ProUni.

O candidato deve verificar, na instituição, os horários e o local de comparecimento para a aferição das informações. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, a reprovação do candidato.

O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 16 de julho. Ao todo, serão ofertadas 174.289 vagas, sendo 68.884 bolsas integrais e 105.405 parciais, em 1.460 instituições. (Com informações da Agência Brasil).

