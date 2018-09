Bolsa Família: Pagamentos de Setembro já Começaram

Beneficiários do Bolsa Família começaram a receber nesta semana os pagamentos do programa referentes ao mês de setembro. A liberação é escalonada conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS), que consta no cartão do programa.

O Programa Bolsa Família atende às famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. Foi utilizado um limite de renda para definir esses dois patamares. Para ter direito ao benefício, os inscritos no Cadastro Único (Cad-Único) precisam ter renda familiar mensal per capita de até R$ 89 ou R$ 178, se houver gestantes, crianças ou adolescentes na casa. Os repasses, cujos valores variam de acordo com a renda da família, visam reduzir os impactos da pobreza.

A inscrição e manutenção no programa estão condicionadas ao cumprimento de ações em saúde e educação, como pré-natal, vacinação e frequência escolar. Informações sobre o benefício podem ser obtidas no site oficial (http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia).

Da Reportagem Local