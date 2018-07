14% da População Brasileira se Declara Vegetariana, Aponta IBOPE

A pesquisa realizada pelo IBOPE apontou que mais de 14% da população diz seguir dieta vegetariana em 2018. Nas regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, o percentual sobe para 16%, isso representa quase 30 milhões de brasileiros. Esse percentual apresenta um crescimento de 75% desde 2012, já que naquele ano a porcentagem de adeptos à dieta vegetariana no Brasil não passava de 8%.

Vegetarianismo é o regime alimentar que exclui todo tipo de carne. Veganismo é um estilo de vida que restringe a ingestão de carnes e derivados de animais, como laticínios e ovos, além de não consumir qualquer produto que conduza sofrimento animal, por exemplo, marcas de produto de beleza que fazem testes em animais. “Desde que as pessoas sejam bem orientadas e não apenas excluam os alimentos de origem animal, mas também equilibrem as proteínas e vitaminas comendo corretamente os de origem vegetal, não há preocupações quanto à alimentação vegana e vegetariana”, afirma a nutricionista Natalia Stecca, pós-graduada em nutrição funcional. Além disso, ela afirma que Catanduva apresenta um bom número de lugares que oferecem comidas vegetarianas e veganas.

A nutricionista ainda afirma que cerca de 10% dos atendimentos são destinados ao público vegano e vegetariano ou que estão em transição para o estilo de vida e alimentação. Os adeptos devem se preocupar em equilibrarem a ingestão de macro e micronutrientes, afirma. “Eu acredito que uma parte das pessoas que estão nessa transição vão por curiosidade, outra por objetivos físicos e espirituais, prevenção de doenças degenerativas”, completa a nutricionista.

“O salto surpreendente no número de vegetarianos reflete tendências mundiais consolidadas de busca por uma alimentação mais saudável, sustentável e ética. Por um lado, o reconhecimento dos benefícios de uma alimentação vegetariana para a saúde é cada vez maior. Por outro lado, o crescimento no número de pessoas que opta por excluir as carnes e derivados do cardápio, ou reduzir seu consumo, é impulsionado pela preocupação crescente da população com os impactos de seus hábitos de consumo”, afirma Sociedade Vegetariana Brasileira.

Em Catanduva, há lugares que apresentam cardápios especiais para os adeptos ao estilo de alimentação, como pizzarias que oferecem opções de pizza de tofu, lanchonetes com opções veganas e lojas de produtos naturais em que se encontram produtos naturais, grãos, cereais, leites vegetais, castanhas variadas e afins.

Da reportagem local