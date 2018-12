Última Missa da Benção do Ano Acontece Nesta Sexta-Feira na Imaculada

Ultima Missa da Benção do ano de 2018 acontece nesta sexta-feira (28), na Paróquia Imaculada Conceição, às 20 horas. A expectativa é de que mais de 2 mil pessoas, média de fiéis que tem acompanhado as celebrações, estejam na Paróquia. A missa já conquistou tantos fiéis que até pela internet o público é grande. Cerca de 100 mil pessoas acompanham a celebração que acontece todas as segundas-feiras ao vivo. O tema desta semana é gratidão e a mudança na data é por conta do Ano Novo.

“Estamos chegando ao final do ano e precisamos agradecer e reconhecer na presença de Deus as maravilhas, as conquistas, as dificuldades superadas. Para agradecer amanhã (hoje), dia 28, vou celebrar a missa da benção – Benção da Gratidão. Convido você, vossos familiares, vamos celebrar juntos”, convida o padre Osvaldo de Oliveira Rosa, fundador da Missa da Benção.

Fiéis que estão fora do país também assistem a missa semanalmente. Portugal, Itália, Estados Unidos, Argentina, Japão, Angola, dentre outros, são alguns dos países que marcam presença virtual.

“Agradecer faz bem a quem agradece. Agradecer é uma necessidade do humano e o quando agradece coloca em evidência sempre as coisas positivas e o fato de manifestar à gratidão as coisas positivas agradecidas permanecem na mente e no coração”, ressalta o padre.

A missa retornará no dia 7 de janeiro e continuará sendo as segundas-feiras. No dia 4 serão celebrados os cinco anos de Missa da Benção.

“A primeira segunda feira do mês costuma ser o tema saúde. Provavelmente será saúde e será uma missa muito especial. Ao longo desses cinco anos tem sido assídua uma grande quantidade de pessoas. Uma das graças é que nestes anos todos sempre tivemos pessoas novas, nos visitando. A missa da benção é uma manifestação da benção. Da benção para a família, da benção da saúde, da benção da prosperidade, da benção da superação, … e, acima de tudo a fonte da benção que é Jesus Cristo, o templo da celebração”, frisa.

A missa é especial porque Deus tem um plano para cada um, independente das fraquezas e limitações.

SERVIÇO

A Missa da Benção, celebrada a partir das 20 horas, é transmitida ao vivo pelo site da paróquia (www.paroquiaimaculada.org.br) e também pelo Facebook (facebook.com/Pe.Osvaldo). A Paróquia Imaculada está localizada na rua São Leopoldo, nº 77, no bairro Bom Pastor.

Karla Sibro

Da Reportagem Local