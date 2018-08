Tradicional Quermesse à Santa Helena Começa Neste Sábado

A tradicional quermesse em louvor à Santa Helena começa neste sábado (18). Mais de 800 pessoas são esperadas no evento que conta com programação religiosa. Moradores de Catanduva e de demais cidades da região são esperados na quermesse que será realizada no Salão de Festas do bairro. Todo o dinheiro arrecadado será usado na reforma da capela que teve início no final do ano passado.

Em entrevista ao O Regional, o pároco Jessé Daniel da Cunha conta que hoje não há programação religiosa. “A festa social começa hoje a partir das 19h30. Já no dia 25, próximo sábado, haverá missa e evento religioso que começa a partir das 17h30 com missa, procissão e à noite a quermesse”, conta.

O evento já se tornou tradição no bairro e só no último dia são esperadas 800 pessoas. Para facilitar o acesso, placas foram incluídas na rodovia sentido Novais indicando o percurso para como chegar. Vale ressaltar que o bairro Santa Helena fica fora de Catanduva e para chegar até lá é necessário seguir pela rodovia Comendador Pedro Monteleone e entrar em uma estrada de terra ao lado esquerdo do Posto Santa Rita.

“No cardápio o público vai poder conferir leitoa recheada, assada em forno à lenha, pastéis, doces, além de show de prêmios”, reforça Cunha.

Hoje é Dia de

Santa Helena

Neste sábado (18) é dia de Santa Helena. A Santa é padroeira dos abandonados. Conforme relatos da história da santa, Helena vinha de uma família humilde e como dizia a tradição, teve que se casar com um patrício, Quando o marido teve o título de Augusto, teve que abandoná-la deixando ela e o filho desamparados. Com o filho, ela pôde ter a honra mais desejada da vida, teve o título de Augusta, quando o filho se tornou Imperador de Roma. Ele deu início a pacífica obra de reconstrução que incluía a paz com o Cristianismo. Alguns atribuem a Constantino a conversão de sua mãe, enquanto outros dizem o contrário, que foi Helena quem o converteu, devido ao fervor religioso que lhe caracterizava a existência.

Helena foi para as escavações do túmulo de Cristo e foi responsável pela reinvenção, o reencontro da cruz em 326. Empolgada com a descoberta, reencontrou ainda a gruta do nascimento de Jesus em Belém e o lugar sobre o Monte das Oliveiras onde Jesus esteve com os discípulos antes de subir aos céus. Em homenagem a ela, foi construída uma basílica no Monte das Oliveiras com o nome de Helena.

Cíntia souza

Da Reportagem Local