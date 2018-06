Tradicional Festa Junina Do Clube de Tênis Acontece Neste Sábado

Os catanduvenses já possuem diversão garantida neste final de semana: é a tradicional festa junina do Clube de Tênis Catanduva, marcada para este sábado (30) a partir das 19h. Para este ano, o evento contará com tudo em dobro: dois espaços com mesas (quadra coberta e campo society), duas praças de alimentação e duas atrações. O evento é aberto ao público sócio e não-sócio.

O presidente do CTC, Christian Pardo Pizarro, conta que há outra novidade para esse ano: “São as reservas de mesas, assim, a comodidade e conforto serão maiores. Os interessados ainda podem reservar a sua mesa por R$35,00 com direito a um frango assado, na secretaria do Clube”, completa o presidente.

O cardápio inclui pastel, milho cozido, churrasco, cachorro quente, tapioca salgada, frango e crepe. Para os amantes de doces, haverá maçã do amor, churros, morango no chocolate, brigadeiro no palito, docinhos e tapioca doce. Pipoca, amendoim e quentão serão à vontade.

Para diversão das crianças, haverá a barraca de pesca, com várias prendas, porém a novidade mesmo fica por conta da inauguração parcial da Brinquedoteca. “Decidimos realizar a inauguração parcial da Brinquedoteca no dia do Juninão, pois é um espaço que as crianças adoram usar neste dia festivo. Ainda não estará 100% finalizada, faltando alguns brinquedos e adereços, mas já será uma oportunidade para os sócios conferirem o resultado da reforma e também um espaço para as crianças brincarem. Inclusive, teremos uma equipe de recreação na Brinquedoteca durante a festa”, ressalta Pizarro.

Quanto às atrações musicais, Durval Neto faz show na quadra coberta e a dupla Tomás Henrique e Rafael no campo society. A partir da 0h tem show de Flavio e Rodrigo no Espaço de Eventos II, para maiores de 18 anos.

A entrada para sócios é grátis, tanto no Juninão quanto no Espaço de Eventos II; não sócios pagam R$30,00 cada entrada. Mais informações na secretaria do CTC ou pelo telefone 17 3524-9300.

Da Reportagem Local