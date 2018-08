Tradicional “Boite Anos 80” do CTC É o Destaque Para o Final de Semana

A tradicional “Boate Anos 80” do Clube de Tênis Catanduva acontece neste sábado (11). A animação estará por conta de Marcelo Nova e a banda Camisa de Vênus. A festa terá início às 21h. Sócios pagam R$60,00 e não sócios R$90,00. O valor inclui a camiseta obrigatória para entrada na festa. As mesas para quatro pessoas são vendidas a R$400,00 para sócio e R$560,00 para não sócio e podem ser adquiridas na Secretaria do Clube. A festa é rolha livre, ou seja, bebidas como vinho, whisky e vodka estão liberadas na entrada.

A festa está em sua sexta edição. Segundo o presidente do Clube de Tênis Catanduva, Christian Pardo Pizarro, a escolha da Camisa de Vênus vem para suprir essa expectativa em torno dos anos 80: “É uma época muito rica em música e cultura, que acaba abrangendo várias faixas etárias que curtem esse tipo de banda, que conseguiu perdurar ao longo dos anos, com músicas famosas e cantadas por todos. Estamos bem felizes com a escolha e temos certeza que o público irá gostar bastante do show”, destaca.

Além das atrações já mencionadas, outros nomes se apresentarão no evento: a abertura da festa será com a Banda Trindade, de Catanduva. Ainda estarão presentes os DJs Buda e Ernesto, com um repertório totalmente anos 80. Marcelo Nova e a Banda Camisa de Vênus sobem ao palco por volta das 23 horas, com um show incrível em que cantarão músicas de Raul Seixas na primeira parte da apresentação e na segunda parte cantarão os maiores sucessos da Camisa de Vênus, como “Eu Não Matei Joana D’Arc”, “Só o Fim”, “Bete Morreu”, “Hoje”, “Simca Chambord”, “Deus Me Dê Grana” e “Silvia”. “A cada ano estamos aprimorando essa festa que já é esperada por todos, principalmente por quem gosta desta década em especial. Vai ser uma noite de uma animação, confraternização e bons momentos. Quero estender meu convite a todos os nossos associados e aos catanduvenses, pois é uma festa que fazemos para Catanduva. Venham prestigiar e conferir essa festa incrível que estamos preparando”, completa o presidente.

A Boate Anos 80 acontece neste sábado (11) no Clube de Tênis Catanduva, localizado na Rua Icém,61. Mesas e camisetas na secretaria do CTC. O telefone para mais informações é (17) 3524-9300.

Da Reportagem Local