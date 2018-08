Terceira Edição do ‘Casa Aberta’ Tem Recorde de Público

A terceira edição do projeto ‘Casa Aberta’, realizado no último sábado (18) no SENAC Catanduva, teve recorde de público. O evento, que reuniu uma série de atividades voltadas gratuitas para todos os gostos e idades, recebeu cerca de 2.500 visitantes. A informação é do próprio gerente da unidade de Catanduva, Murillo Michel.

De acordo com Michel, o ‘Casa Aberta 2018’ superou as expectativas de público: “Desde quando o projeto começou , em 2016, sempre pudemos contar com um alto número de visitantes, mas este ano, Catanduva e região compareceu em peso. A programação foi preparada pensando em todo tipo de público e isso somou muito”, contou o gerente.

O ‘Casa Aberta’ é realizado nas 57 unidades SENAC na capital, Grande São Paulo, litoral e interior do Estado. O projeto é visto como uma oportunidade para conhecer a infraestrutura das unidades ao mesmo tempo em que se vivencia, na prática, a experiência SENAC por meio de atividades nos ambientes educacionais dedicados à formação e ao desenvolvimento profissional.

Em todo o estado, o evento reuniu docentes e especialistas convidados do mercado para workshops, palestras e oficinas, além de prestação de serviços em saúde, educação, cultura e lazer. Em Catanduva, a programação contou com atividades voltadas a musica, dança, jogos interativos, exposições e serviços de saúde e estética. Pela diversidade de público, o Senac Catanduva também preparou um Encontro de Cosplay e um Desfile de Drag, que agitaram a instituição. No final, o palco foi tomado pelo cantor mirim Neto Junqueira, finalista do reality The Voice Brasil Kids, que animou o público e fechou a programação com “chave de ouro”. “Foi com muita alegria que abrimos as portas para que toda a população pudesse conhecer nossa unidade, serviços e o propósito educacional de formar cidadãos. Foi um sábado diferente, de muito conhecimento, diversão e lazer”, confessou Michel.

Da Reportagem Local