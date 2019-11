Teatro Municipal Recebe Espetáculo ‘Os Três Porquinhos’ Amanhã

A peça ‘Os Três Porquinhos’ chegará à Cidade Feitiço amanhã, dia 10 de novembro. O palco será o Teatro Municipal Aniz Pachá, com espetáculo marcado para começar a partir das 16h00. Conhecida como uma das mais importantes fábulas da história, a trama encanta crianças há décadas.

O espetáculo contará com uma versão musical, trabalho de Bia Mestriner e arranjos de Toninho Diniz. Texto e direção são de Antonio Veiga, já o elenco, é formado por Walter Navarro Júnior, Gesmar Nunes, Nene Alcântara e Reinaldo Colmanetti. Sendo baseado no conto original de Joseph Jacobs, o musical infantil conta a história de Heitor, Cícero e Prático, os três porquinhos que decidem construir suas respectivas casas, cada uma a sua maneira.

“Heitor faz sua casa de palha, para ser mais rápido e sobrar mais tempo para brincar. Cícero faz a casa de madeira, pois também não gosta muito de trabalhar, prefere brincar. Mas Prático, o mais velho, prudente e trabalhador, faz a sua casa com cimento e tijolos, pois ele quer morar com tranquilidade e segurança. Tudo vai bem, até que o lobo faminto aparece e, com um sopro derruba a casa de palha. Para destruir a casa de madeira, foram dois sopros. No final, ele acaba sendo enganado pelos porquinhos e mandado para o zoológico”, diz a sinopse oficial do evento.

Aos interessados, os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), podendo ser adquiridos em pontos de venda ou online, através do site www.megabilheteira.com.

Da Reportagem Local