Sincomerciários Sediará Café Sensorial Nesta Sexta-Feira

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Catanduva (Sincomerciários) sediará o Café Sensorial a partir das 8h30 desta sexta-feira (24). O evento faz parte da Semana da Pessoa com Deficiência. Os profissionais da área de RH e de empresas são o público-alvo, mas cadastros são limitados.

“Neste sentido convidamos a participar da atividade, que será realizada na Sede do Sincomerciários Catanduva. Em virtude do espaço, o evento será limitado à 100 participantes”, disse o presidente do Sincomerciários, Carlos Longo.

A confirmação de presença deverá ser feita por meio do email – secretaria@sincomerciarioscat.com.br. Para confirmar presença a pessoa deverá enviar o nome completo, cargo e função que exerce. Além disso, deve constar na mensagem o nome da empresa, instituição que trabalha ou representa.

A Semana é realizada pela Prefeitura, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e conta com o apoio do Sincomerciários e da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo (Fecomerciários).

Das 8 às 8h50 será realizado o credenciamento e o café da manhã. A partir das 9 horas haverá a apresentação do Programa de Inclusão da Fecomerciários pela Professora Eunice Alves, coordenadora do Departamento de Educação e Responsabilidade Social.

A palestra “A Lei de Cotas como ferramenta e Inclusão Social” está marcada para começar as 9h20. O palestrante será José Carlos do Carmo (Dr. Kal) que é médico do Trabalho e Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho, idealizador e coordenador da Câmara Paulista de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho.

Às 10h10 haverá a Palestra Musical: “O Protagonismo da Pessoa com Deficiência na Valorização da Diversidade” com Renato José da Silva que é pós-graduado em História, Cultura e Sociedade pela PUC/SP, músico, palestrante e consultor na área de Inclusão e protagonismo da pessoa com deficiência visual. As considerações finais e o sorteio de livros ficaram para as 11 horas.

O Sincomerciários fica na rua Recife, nº 1007, no centro de Catanduva.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local