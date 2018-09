Senac Catanduva Traz Debate Sobre Diversidade de Gêneros

O Senac Catanduva traz, no dia 24 de setembro, o Workshop ‘Diversidade como Dádiva – a questão de gênero na escola”. O evento tem como objetivo discutir as questões de gênero dentro do ambiente educacional e auxiliar os educadores na abordagem desta temática. A atividade é gratuita, porém os interessados devem acessar o portal da instituição para realizar a inscrição.

O Workshop terá o ator Thales Maciel Maniezzo, formado em Artes Cênicas pela UEL. Fez cursos com Enrico Bonavera e Joice Aglae, dois expoentes da Commedia dell’Arte. Como docente no Senac Catanduva ministra aulas em Interpretação Teatral, Expressão Corporal e Vocal, Montagem Teatral e Componentes da Interpretação.

Poderão participar da atividade educadores dos setores público e privado, diretores e coordenadores de ensino, estudantes e demais interessados.

A oficina contempla a programação do ‘Sala de Educadores 2018’ da instituição. Para a edição 2018, a temática é “Aprender a Aprender no Século 21”. O intuito é promover a reflexão sobre temas da área de educação e contribuir com o processo de formação de educadores. Baseado na ideia da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), de que o conceito de educação deve superar a distinção tradicional entre educação inicial e educação permanente, dando resposta ao desafio desencadeado por um mundo em rápida transformação e trazendo a escola de volta ao protagonismo na capacitação das pessoas para enfrentar as novas situações que ocorrem tanto na vida privada quanto na vida profissional.

SERVIÇO

O Workshop ‘Diversidade como Dádiva – a questão de gênero na escola” será no dia 24 de setembro, das 19h30 às 22h00, no Senac Catanduva. A atividade é gratuita. As vagas são limitadas.

Da Reportagem Local