Senac Catanduva “Abre Portas” Para Atividades Gratuitas Neste Sábado

O SENAC Catanduva estará de portas abertas neste sábado (18) para uma série de atividades gratuitas oferecidas à população. A iniciativa contempla o programa “Casa Aberta 2018”. Ao todo, serão 30 atividades para todos os gostos e idades. A programação tem inicio a partir das 10h e os atendimentos serão por ordem de chegada. Não há necessidade de realizar inscrição prévia.

Para os catanduvenses, as atividades estão distribuídas entre música, dança, jogos interativos, exposições e serviços de saúde e estética. Para quem se identifica com o universo musical, a unidade traz duas exibições: uma de rap, idealizada por alunos, com músicas autorais, covers e freestyle, e outra de dance cover K-pop, do grupo Eternity, com uma apresentação de dança com música popular coreana. Também haverá um show de talentos para os participantes mostrarem suas habilidades.

Quanto aos serviços relacionados à saúde, a programação inclui orientações sobre dois assuntos: Tipos de Câncer, com explicações sobre sintomas e tratamentos; e Prevenção da Insuficiência Renal, com dicas referentes ao consumo ideal de água para o organismo. Além disso, em parceria com o Programa Municipal DST/AIDS serão realizados testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite. Todos os serviços serão feitos por alunos dos cursos técnicos da unidade.

Pela diversidade de público, o Senac Catanduva também preparou um Encontro de Cosplay e um Desfile de Drag, que prometem agitar a instituição.

A novidade, anunciada ontem pela instituição é que, para fechar o evento com chave de ouro, o cantor mirim Neto Junqueira, que representou a cidade no reality The Voice Brasil Kids, subirá ao palco para um show que pretende animar o público.

O gerente da unidade de Catanduva, Murillo Michel disse que a iniciativa tem como objetivo a apresentação da infraestrutura e dos serviços da instituição à população: “Com muita alegria, vamos abrir nossas portas para que as famílias conheçam nossa unidade, serviços e propósito educacional de formar cidadãos. Com uma programação ampla, faremos um dia festivo com muito conhecimento e aprendizado”, ressaltou.

SERVIÇO

O “Casa Aberta 2018” acontece neste sábado (18), no Senac Catanduva, localizado na Rua Santos, 300. As atividades são gratuitas. Não é necessário fazer inscrição.

Da Reportagem Local