Rotary Club Realiza Prêmio ‘O Melhor Estudante De Catanduva’ Amanhã

O RCC – Rotary Club Catanduva Norte irá realizar amanhã, dia 10 de novembro, a II edição do Prêmio ‘O Melhor Estudante de Catanduva’. O evento contará com a participação exclusiva de alunos de escolas públicas de Catanduva, Palmares Paulista e Paraíso, do 9º Ano do Ensino Fundamental.

A ação conta com apoio da Secretaria Municipal de Educação e a Diretoria Regional de Ensino, através das responsáveis (Tânia Ribeiro Fonseca e Luciana Bianchin), que estão dando apoio ao evento e incentivando a participação dos alunos. As provas foram produzidas pelo Instituto Federal de Votuporanga e já estão em Catanduva para serem aplicadas aos alunos.

As mesmas provas irão acontecer no câmpus de Catanduva da Fatec – Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a partir das 8h00, que é quando os portões serão fechados. Para poderem participar desta etapa, os alunos foram pré-classificados internamente em cada instituição de ensino, através de outro processo seletivo feito pelos próprios professores.

Evento

Ele nasceu no ano passado, 2018, sob a presidência de Eder Pedro Arthur Bocchini, que trouxe o modelo da cidade de Votuporanga, onde já é tradicional. O objetivo principal do prêmio é incentivar e valorizar os alunos que se dedicam aos estudos, recompensando-os com inúmeras premiações.

No primeiro ano foram outorgadas, aos melhores alunos, bolsas de estudos em escolas particulares, bicicletas, televisores, viagens, assinaturas do Jornal O Regional e outros prêmios. Neste ano, o evento promete ser também bastante recompensador. “Ainda que o principal objetivo não sejam os presentes que eles recebem, mas sim o estímulo para os estudos, que poderá fazer a diferença na vida de muitos alunos”, ponderou Bocchini, diretor do RCC Norte.

Conforme a informação divulgada, a solenidade de entrega da premiação acontecerá no final de novembro.

