Pindorama Rodeio Show Começa Amanhã Com Bruno & Barretto

O Pindorama Rodeio Show começa amanhã (9) e a dupla responsável pela abertura do evento é Bruno & Barreto. Os paranaenses são donos do sucesso “Farra, Pinga e Foguete” que ficou entre uma das dez músicas mais tocadas nas rádios entre 2015 e 2016. A programação promete agitar não só os moradores da cidade, como de toda a região.

Foi pelo acaso que Bruno Cezar Bortholazzi (Bruno) e André Luis Tavares (Barretto) se encontraram, e desde então viram suas vidas mudarem totalmente. Eles se tornaram por quase dois anos, os artistas independentes mais tocados de todo o país.

Outra música da dupla inesquecível é “Eu Quero é Rolo” que ficou em dezembro de 2015 no pódio das queridinhas pelo público. Quando eram estudantes de agronomia, os sertanejos se conheceram em uma festa na casa de amigos em comum. O fato ocorreu em agosto de 2014 e na época Bruno já cantava em bares, quando ouviu a voz de Barretto que tem timbre marcante e grave. Na mesma noite cantaram juntos e do dueto nasceu além da amizade a parceria da dupla que reúne fãs por onde passam.

No repertório da apresentação em Pindorama, também estarão outros sucessos, como “40 Graus de Amor”, “Lá se Foi o Boi Com a Corda” e o mais recente “Cópia Mal Feita”. “Nega”, “Fantasma” e “Meu Sorriso é Você” gravada com Gusttavo Lima também estão entre as músicas que prometem embalar o público.

A programação do Pindorama Rodeio Show também terá Naiara Azevedo na sexta-feira (10). No repertório não faltará o hit “50 Reais”, “Ladrão”, “Pegada Que Desgrama”, “Avisa Que Eu Cheguei” e “Buá Buá”, que já se tornou uma das favoritas dos fãs.

No sábado (11) para fechar com chave de ouro a programação será a vez da dupla Humberto & Ronaldo subir ao palco. Músicas como “Tô Vendendo Beijo”, “Podia Ser a Gente”, “Hoje Sonhei Com Você”, “Nem Aqui Nem na China” e a mais recente “Não Fala Não Para Mim” farão o público cantar e dançar.

Os pontos de venda são Django Country e Auto Posto Bigatti em Pindorama. Em Roberto os ingressos podem ser encontrados no Auto Posto Corá e em Catanduva na Fora da Lei e Difusão Moda Country. Em Santa Adélia também há ponto de venda na Baba Baby. Em Ariranha os ingressos estão no Serv Festa e em Itajobi no Bar do Durval. Informações são repassadas pelo telefone (17) 99658-0909.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local