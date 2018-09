Peça Teatral ‘Letras Perambulantes’ é o Destaque Para Este Domingo

A criançada tem diversão garantida para este domingo (2). A peça teatral “Letras Perambulantes” será exibida no Sesc, às 10h30 e tem entrada gratuita. O espetáculo é uma homenagem à genialidade do poeta e cordelista Patativa do Assaré. Todos estão convidados a participar.

Baseado na história de vida do cearense, passando por sua infância na roça, já experimentando as primeiras rimas, o contato com os cordéis trazidos pelo pai, sua chegada na rádio Araripe, seu amor por Belinha, além de sua relação com a literatura e o povo sertanejo, a história prima pela mistura entre o simbólico e a realidade, permitindo que o público possa mergulhar na significativa vida desse grande poeta.

A história tem como personagem principal Antônio, filho de um agricultor pobre, do sertão do Cariri, que desde muito pequeno mostra seu interesse e sua habilidade com as palavras e com os cordéis. Um menino que ao invés de brincar, preferia ouvir e imitar os cantadores e repentistas da sua cidade.

Na trilha sonora da peça estão canções do próprio poeta, que foram musicados por nomes como Luiz Gonzaga e Fagner e um repertório original sob direção de Aline Anfilo e Zé Modesto. A trilha é toda executada ao vivo pelas atrizes Aline Anfilo, Geni Cavalcante, Giuliana Cerchiari e Luciana Silveira, que se revezam entre os personagens reais e fictícios da história.

SOBRE O POETA

Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré foi uma das principais figuras da música nordestina do século XX. Seu primeiro livro, Inspiração Nordestina, de 1956, teve apoio de José Arraes de Alencar. Obteve popularidade a nível nacional, possuindo diversas premiações, títulos e homenagens. No entanto, afirmava nunca ter buscado a fama, bem como nunca ter tido a intenção de fazer profissão de seus versos. Patativa nunca deixou de ser agricultor e de morar na mesma região onde se criou. Seu trabalho se distingue pela marcante característica da oralidade. Seus poemas eram feitos e guardados na memória, para depois serem recitados. Daí o impressionante poder de memória de Patativa, capaz de recitar qualquer um de seus poemas, mesmo após os noventa anos de idade.

Da Reportagem Local