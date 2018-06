Padre Vicente Comemora 50 Anos de Ordenação Sacerdotal

A Paróquia São Judas Tadeu comemora, neste sábado (30), os 50 anos de ordenação sacerdotal do pároco Vicente Bortolato. A homenagem que a comunidade prestará ao vigário será um “Jubileu de Ouro”, com missa solene seguida de um jantar comemorativo. A missa terá início ás 19h na Paróquia, seguida do jantar no salão de festas da São Judas.

Nascido em Outubro de 1942, na cidade de Ururai/SP, cursou o ensino fundamental e médio no Seminário em Catanduva; estudou Filosofia no Seminário Salvator Mundi-Salvatorianos em 1963 e 1964. Cursou teologia no Seminário Central de Imaculada Conceição/SP de 65 até 1968.

A vida sacerdotal de Padre Vicente começou em junho de 1968, quando ordenou-se sacerdote. Nestes 50 anos de sacerdócio, Vicente Bortolato foi Superior Provincial por nove anos. Foi reitor no Seminário por três anos em Catanduva e mais três em São Paulo. Em Guaíra, foi pároco por dez anos. Também vigário paroquial em São Joaquim da Barra durante três anos. Ficou por um ano em Roma e hoje atua como Vigário Paroquial em Catanduva.

A comunidade São Judas agradece o vigário por todas as benfeitorias realizadas e convida a todos para prestigiar os seus 50 anos de vida sacerdotal. Outras informações na Secretaria Paroquial, localizada na Praça Cônego Oscar Serra do Amaral, na Vila Amêndola, ou pelo telefone (17) 3522-0540.

Da Reportagem Local