‘O Príncipe’ da Cia da Casa Amarela é Destaque Para o Domingo

“O Príncipe” da Cia da Casa Amarela é destaque para o lazer deste domingo (22). A apresentação é gratuita e começa a partir das 10h30 voltada para a família toda. O local escolhido para ser o palco do espetáculo é o Sesc Catanduva.

A peça é inspirada na obra “O Pequeno Príncipe” que revela informações sobre a vida do autor, Exupéry que os leitores em geral desconhecem. O Príncipe é o próprio autor Antoine de Saint- Exupéry, a Raposa é seu amigo, Léon Werth, e a Rosa representa sua esposa, Consuelo de Saint-Exupéry.

A apresentação destaca a leveza e a poesia da história que por onde passa, encanta o público. A peça aborda outro lado da obra, a da vida do próprio autor. O espetáculo engloba os 22 anos do grupo que tem como líderes Drika Vieira e Carlinhos Rodrigues.

Ao longo da apresentação, o público poderá conferir diversas curiosidades da vida de Saint-Exupéry, que durante a 2ª Guerra Mundial, em 1943, já era considerado um autor de prestígio. Ainda quando conversava com o editor sobre uma nova obra voltada para o público infantil, ele já tinha no rascunho a figura de um menino no papel.

Quando foi questionado, teria dito que era apenas o menino que morava no próprio coração e a partir de então surgiu esse clássico que encanta jovens, adultos e crianças. No elenco, no papel principal, está o filho de Drika e Carlinhos, Ian, que dá vida ao Pequeno Príncipe. Drika é a Rosa e Carlinhos Saint-Exupéry. O bailarino André Perosa dá vida a Raposa. O objetivo é que o público passa sair refletindo sobre a temática que é apresentada, com uma saída para os problemas que enfrentamos na vida e que muitas vezes ficam sem uma resolução.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local