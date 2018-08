Novo Horizonte Realizará 3ª Edição da Cãominhada no Próximo Domingo

Novo Horizonte realizará a 3ª edição da Cãominhada no próximo domingo (12). O evento tem o objetivo de incentivar a posse responsável dos animais. A ação que começa a partir das 8 horas, é realizada pela Diretoria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo e Centro de Educação Ambiental Walter de Biasi Filho. O evento tem o objetivo de incentivar a posse responsável dos animais.

O passeio com os animais terá como ponto de partida o Estádio Quirinão e como ponto de chegada a Praça 9 de Julho, onde haverá desfile de cães, apresentação dos adestradores da cidade e sorteio de brindes. “Não deixe de levar seu animal de estimação para um passeio que ele vai adorar. As inscrições para participar podem ser feitas gratuitamente nas escolas municipais, estaduais e particulares de ensino do município”, informa a Prefeitura.

O evento, contará também com o apoio da Diretoria de Trânsito, Secretaria Municipal de Saúde, Câmara Municipal, Diretoria de Agricultura e Piscicultura, Rotaract/Interact Clube, Polícia Militar e Usina Santa Isabel, entre outros.

“A caminhada em si é uma forma de melhorar a sociabilização do pet. O passeio aprimora o desenvolvimento psicossocial, combate o estresse, faz bem para a saúde do pet, libera serotonina e ainda traz benefícios à saúde do dono também. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 17-3542-6326”, complementa o setor.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local