LIDE traz presidente do Grupo Boticário Para São José do Rio Preto

O LIDE Rio Preto traz no dia 9 de agosto o presidente do Grupo Boticário, Artur Grynbaum, para workshop exclusivo para filiados LIDE Rio Preto com o tema “Inovação e diferenciação: estratégias de sucesso para agregar valor no negócio”

O objetivo do evento é fomentar a inovação e o empreendedorismo a partir da trajetória de um profissional que comanda seis marcas no mercado da beleza, presentes em 15 países. O evento será no Espaço Vitória, em São José do Rio Preto.

“É necessário ter contato com as referências do mercado e absorver conteúdo de impacto. A partir dessas vivências, nossos filiados ganham confiança para lançar suas ideias e fazer prosperar seus negócios”, afirma o presidente do LIDE Rio Preto, Marcos Scaldelai.

Grynbaum é administrador com especialização em Finanças. Ingressou em O Boticário em 1986, aos 17 anos, como assistente financeiro e assumiu a presidência em 2008, depois de passar por diversos cargos de diretoria e liderar processos de redesenho da rede de franquias.

Segundo ele, ter uma visão forte de negócios o ajudou a visualizar o “todo” e explorar as oportunidades. “Não adianta fazer todos os dias as coisas da mesma forma. Empreender é ter ideias, mas também executá-las de maneira estratégica”, explica.

Sobre Artur Grymbaum

Artur Grynbaum é presidente do Grupo Boticário, uma empresa brasileira que comanda seis marcas no mercado de beleza: O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, The Beauty Box, Multi B e Vult. Artur é formado em administração e pós-graduado em Finanças. Juntas, as seis marcas da companhia ultrapassam 40.000 pontos de venda em 1.750 municípios brasileiros. O Grupo Boticário possui cerca de 11 mil colaboradores diretos e têm presença em 15 países.

SERVIÇO | WORKSHOP COM ARTUR GRYNBAUM

Data: Quinta-feira, 9 de agosto de 2018

Local: Espaço Vitória (Av. Arthur Nonato, 6127, Jardim Maracanã, São José do Rio Preto)

Horário: 19h às 22 horas

Programação

19h – Credenciamento

19h30 – Início

20h – Palestra

20h45 – Perguntas & Networking

22h – Encerramento

Da reportagem Local