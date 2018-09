Lazer e conscientização se unem no “Pedal e Natureza”, atividade de encerramento da Semana da Árvore em Catanduva. A ação será neste domingo (30), a partir das 9h30 e terá passeio educativo e plantio de árvores. Os interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição gratuito no site Sesc Catanduva (www.sescsp.org.br/catanduva). A ação é uma realização da instituição e tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, a atividade é uma oportunidade de incentivar a prática da atividade física ao mesmo tempo em que possibilita o contato com a natureza. Os participantes visitarão o Parque Mandaçaí e o Lago dos Ipês.

“O passeio é gratuito e contará com orientações e paradas em pontos estratégicos da cidade, áreas verdes que contribuem de maneira efetiva com o meio ambiente e a qualidade de vida da população”, explicaram.

Conforme a programação, a saída do passeio será no Sesc. A partir daí, os integrantes seguirão um trajeto urbano orientado por instrutores de atividades físicas da unidade, e ao final, serão recebidos por agentes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente que farão uma sensibilização e convidarão todos a participarem do plantio de mudas apropriadas para o clima da cidade. A ação atende a diretiva Qualidade do Ar, do Programa Município VerdeAzul, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado.

“O objetivo é reduzir a emissão de poluentes de gás carbônico na atmosfera por meio do incentivo de usos alternativos de locomoção. A parceria com o Sesc é muito importante. Inclusive, pretendemos que esta se torne uma ação contínua”, disse o secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Calixto Lapera.

A SEMANA

DA ÁRVORE

A Semana da Árvore na Cidade Feitiço teve inicio no dia 17 deste mês e reuniu palestras, oficinas de plantio de mudas e visita monitorada ao Viveiro Municipal. Durante os dias, os alunos do programa Cidadão do Futuro e os integrantes do Instituto de Deficientes Visuais de Catanduva (IDVC) foram convidados a participar das atividades, que abordaram a importância das árvores e o seu impacto na redução de gás carbônico, possibilitando melhor qualidade de vida à população.

No dia da árvore (21), as equipes do Meio Ambiente também estiveram na Praça da República com orientações sobre arborização e doação de mudas para plantio em calçadas. A chefe da Divisão de Proteção Ambiental, Karen Morandin, avaliou a Semana como positiva: “Uma cidade arborizada reflete diretamente no bem-estar da população: mais sombra, mais verde e, consequentemente, a melhora na qualidade do ar”, disse.

SERVIÇO

O “Pedal e Natureza” será neste domingo (30), a partir das 9h30, com saída do Sesc Catanduva. Os interessados em participar devem realizar inscrição prévia no portal da unidade.

Da Reportagem Local