“Laços Existenciais” é o Tema de Palestra que Acontece no Ressurreição

“Laços Existenciais” é o tema de palestra que acontece nesta quarta-feira (4), no Colégio Ressurreição, a partir das 20 horas. O 2º módulo é voltado para o público no geral e as inscrições podem ser realizadas na hora. O objetivo é ensinar como atingir o autoconhecimento e o entendimento para tornar os acontecimentos do dia a dia em ações positivas com foco no corpo e na mente.

De acordo com a palestrante Gláucia Ferreira, psicóloga e terapeuta, o encontro abordará assuntos voltados à sobrecarga cotidiana e sobre o déficit de atenção na infância e no que a ele pode afetar na vida adulta e pessoal. “Meu trabalho como psicóloga é de reorganização física e emocional devido as minhas linhas de estudos clínicos, fenomenologia existencialista na saúde e hospitalar e linha comportamental. Será que a desorganização é resultado somente do hoje, do agora?

Por isso venho trabalhando desde o início, desde a infância para voltarmos, revermos e matar saudades de muitas alegrias, mas não ignoramos os acontecimentos tristes que nos marcaram também e assim assumirmos a nossa totalidade”, constata a psicóloga.

A terapeuta informa que a reabilitação física e emocional só é possível com o entendimento de querer mudar da pessoa.

“Laços existenciais fala de muitas coisas: o que é real e o que imaginação. Na fase adulta muitas das vezes a gente se perde nas relações por conta do que é fantasia e o do que é real. Desde a gestação a gente carrega coisas pela vida toda. Até mesmo a somatização de alguns acontecimentos do emocional que vai para o físico e muitas vezes as pessoas adoecem com problemas gravemente com problemas pulmonares, de câncer, AVC e muitas vezes não entendem que vem lá do início”, frisa Gláucia.

Karla Sibro

Da Reportagem Local