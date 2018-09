Interact Club Realiza Primeiro Festival de Tortas Nesta Sexta

O Interact Club realiza o primeiro Festival de Tortas nesta sexta-feira (21) a partir das 17 horas no Clube dos 300. Toda a renda será revertida para as obras assistenciais do programa. Uma forma de unir gastronomia e solidariedade. Os ingressos são vendidos a R$ 10 e incluem cinco opções de tortas salgadas e cinco opções de tortas doces.

Conforme informações de Márcio Costa, divulgador do evento, a dinâmica do evento é que uma vez adquirido o ingresso, a preço especial, as pessoas poderão degustar todos os sabores à vontade. “As bebidas estarão sendo vendidas no local”, comenta.

Os interessados devem procurar os associados do clube e fazerem as reservas dos ingressos. “O ingresso poderá ser adquirido através de qualquer associado do clube, podendo entrar em contato diretamente com a pessoa ou por meio de mensagens na Fanpage do clube. O ingresso também poderá ser adquirido na portaria no dia do evento, porém o número é limitado. Recomendamos então que comprem com antecipação para garantir seu ingresso e saborear as deliciosas tortas”, explica Márcio.

Outra novidade é o Disque Convite. Para adquirir o seu, basta ligar no (17) 99726-2627 e fazer a solicitação. O Clube dos 300 em Catanduva fica nas proximidades da Praça da República.

Diversas ações o ano todo

O Interact Club Catanduva realiza diversas ações durante o ano todo. No início do mês, os membros estiveram no Pedal Solidário em prol da APAE. Também neste mês, eles estiveram presentes no evento da Área 2, o XXI INTERAGINDO No País das Maravilhas, Distrito 4480, realizado em Cafelândia.

No ano passado, eles foram responsáveis por levar cerca de 100 doadores de sangue ao Hemonúcleo, para integrarem as atividades da campanha “Bombeiro Sangue Bom” realizada anualmente.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local