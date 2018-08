II Congresso Regional de Ensino Superior da Unifipa Recebe Inscrições Até Sexta

O II Congresso Regional de Ensino Superior da Unifipa receberá inscrições de trabalhos acadêmicos até essa sexta-feira (24). Professores e alunos do ensino superior, profissionais das áreas de saúde, humanas, educação e agrária podem inscrever seus projetos no site da instituição. O valor da taxa é de R$ 70,00 para o trabalho e ouvinte, com direito de até uma publicação como autor. O evento acontece entre os dias 17 e 21 do próximo mês.

Com o tema “Catanduva + 100 – Prefeitura e Fundação Padre Albino”, o evento trará palestras, minicursos e discussões sobre temas relevantes para a comunidade acadêmica e civil. A abertura (17) terá a palestra do Dr. Carlos Roberto Jamil Cury, às 19h30, no Clube de Tênis Catanduva, que abordará “Trinta anos da Constituição de 1988 e a Educação no Brasil”.

“O Congresso pretende aprofundar questões envolvendo o ensino superior em suas mais diferentes dimensões, permeando a imersão no conhecimento, questões metodológicas e as interfaces com as inovações tecnológicas”, afirmou a Fundação Padre Albino por meio da Assessoria de Comunicação.

Ainda de acordo com o órgão, nos dias 18 e 19 de setembro, no Câmpus Sede e no Câmpus São Francisco, ocorrerão os minicursos ministrados por docentes da UNIFIPA nas áreas de Administração, Biomedicina, Agronomia, Educação Física, Medicina, Direito, Pedagogia e Enfermagem para os congressistas e ouvintes. As inscrições serão limitadas a dois minicursos por participante, que deverão ser escolhidos no ato da inscrição.

A palestra de encerramento do Congresso será no dia 20 de setembro, às 19h30, no Clube de Tênis Catanduva, e ministrada pelo Dr. Cesar Aparecido Nunes, titular da Unicamp na área de Filosofia e Educação.

“Ao todo serão mais de 40 professores que promoverão discussões como Reforma Trabalhista; Preparação física no futebol; Empreendedorismo e suas tendências; Diálogos entre o Direito e a Biomedicina: questões forenses; Alfabetização e letramento: aprender e ensinar numa perspectiva lúdica; Doenças tropicais – da peste negra à Zika e Pedagogia Waldorf: um caminho para o desenvolvimento das dimensões humanas pensar, sentir e querer”, ressaltou a Fundação.

No dia 21 serão apresentados os trabalhos de pesquisas aprovados, seguindo gradeamento de locais e horários a serem definidos e disponibilizados no site do Congresso , que pode ser acessado através do link www.unifipa.com.br/congresso. Para outras informações o telefone é 0800-7725393.

Da Reportagem Local