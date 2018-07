Grupo Cabrabão É Destaque Deste Domingo No Bosque Municipal

A criançada tem diversão garantida neste domingo (29). O Grupo Cabrabão encena o espetáculo “Só para Cabritos” no Zoológico Municipal, a partir das 15 horas. Antes, às 14 horas, haverá uma oficina de pintura em tela com a artista plástica Mônica Dutra. O evento é gratuito e aberto ao público.

“Só para Cabritos” conta a história de João Cabrabão, um nordestino sonhador que acabou de comprar uma Kombi e idealiza viajar pelo país com sua filha Rita e seu amigo Chico. No meio do trajeto, o veículo começa a apresentar alguns problemas e eles precisam parar e sair à procura de ajuda para seguir viagem. É nesse momento que surge Severina, uma mulher deixada pelo circo que precisa convencer o Cabrabão a se unir à trupe e seguir viagem com eles.

No elenco estão Rafael Back, Vânia Santos, Celso Henrique e Carol Oliveira. Os músicos são Eduardo Souza e Heberty Theo. O figurino é Vânia Santos e a direção geral é assinada por Rafael Back. O espetáculo acompanha um repertório de xotes e xaxados, com trilha sonora ao vivo. O espetáculo é livre para todas as idades.

Além da apresentação e oficinas, o projeto conta com uma biblioteca itinerante com leitura induzida, por meio do Projeto ‘Cultura Móvel’ das Oficinas Culturais da Estação Cultura.

A programação faz parte do projeto “Cultura no Bosque”, da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cultura, que tem como objetivo desenvolver atividades voltadas ao público infantil no mês das férias.

“Ao mesmo tempo em que incentivamos a cultura e o aprendizado entre as crianças, temos a oportunidade de valorizar e contribuir com os grupos de teatro do município”, comenta a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

Quanto à oficina de pintura, todos os materiais são fornecidos gratuitamente aos participantes, mas há limite de 15 vagas, por ordem de chegada. “A atividade permite à criança desenvolver habilidades de desenho e pintura ao mesmo tempo em que obtém informações e curiosidades sobre artistas famosos”, finalizou Anovazzi.

SERVIÇO

As apresentações serão no Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner, às 15 horas. As oficinas antecedem a apresentação, das 14 horas às 15 horas. Outras informações pelo telefone: (17) 3531-5100.

Da Reportagem Local