Fundação Realiza Simpósio Para Incentivar Doação de Órgãos em Catanduva

A Fundação Padre Albino realizará no dia 23 de agosto, no Anfiteatro Padre Albino, o simpósio “Comunicação em Situação Crítica e Abordagem Familiar”. O evento contará com a presença do médico Joel de Andrade. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo e-mail bancodeolhos.hpa@padrealbino.com.br até o dia 20 de agosto. A entrada é gratuita.

De acordo com o órgão, o público – alvo do encontro são médicos, alunos e profissionais da saúde. O objetivo do encontro é capacitar para a notificação de más notícias, proporcionar uma melhor abordagem da família para a doação de órgãos, oferecer ferramentas e identificar as competências-chave para desenvolver habilidades nesta comunicação. O evento é uma realização da Comissão de Doação de Órgãos.

Joel Andrade, palestrante da noite, é medico intensivista, Coordenador Estadual de Transplantes e instrutor da Central de Transplantes de Santa Catarina. É também membro da Câmara Técnica Nacional de Morte Encefálica da CFM e membro da Câmara Técnica de Doação de órgãos da CGSNT – Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes.

SERVIÇO

O Simpósio Comunicação em Situação Crítica & Abordagem Familiar acontecerá no dia 23 de agosto, ás 20h, no anfiteatro Padre Albino, na Rua 13 de Maio, 1064, Centro. As inscrições já estão abertas. As vagas são limitadas.

Da Reportagem Local