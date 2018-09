Espetáculo Teatral ‘Vidma, a Menina Trança-Rimas’ É Encenado Neste Domingo

Domingo é dia de espetáculo teatral para a criançada e toda família se divertir. Para este domingo (16), a peça encenada é “Vidma, a Menina Trança-Rimas”, com o ‘Núcleo as Caboclinhas’. O espetáculo está marcado para as 10h30, no Sesc Catanduva (no Quiosque A). A entrada é gratuita.

A peça conta a história de Vidma, uma menininha que mora em um lugar muito frio com sua família. Cheia de criatividade e apaixonada pelo mundo das bruxas, sempre encontra uma brecha para declamar poemas divertidos de diversos bruxos e bruxas que já conheceu em seus pensamentos. Só que mexer com bruxa pode ser uma brincadeira muito perigosa, e é nesta brincadeira que Vidma viaja para outro lado do oceano e vive diversas aventuras com figuras excêntricas e engraçadas que jamais pensou existir.

Voltado para o universo lúdico da obra de Tatiana Belinky, as atrizes viajam pela poesia da escritora valorizando a palavra e a oralidade melódica da língua portuguesa, e para isso, utilizam ações dramáticas, músicas e danças inspiradas na cultura brasileira e na cultura russa.

CABOCLINHAS

O Núcleo Caboclinhas foi formado em 2005 com o objetivo de pesquisar a Cultura Popular Brasileira em sua musicalidade, cores, autores e danças. Formado pelas atrizes, bailarinas e musicistas, Luciana Silveira, Viviane Victtorin, Geni Cavalcante e Aline Anfilo, a performance do quarteto mistura poesia, canto, dança e muitas brincadeiras.

SERVIÇO

O espetáculo “Vidma, a Menina Trança-Rimas” será encenado às 10h30, no Quiosque A, no Sesc Catanduva. A classificação é livre. A entrada é gratuita. O Sesc está localizado na Praça Felício Tonello, 228. Para mais informações o telefone é (17) 3524-9200.

Da Reportagem Local