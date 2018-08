Espetáculo Circense Agita o Domingo Dos Catanduvenses

A criançada já tem diversão garantida neste domingo (5). O motivo é o que Os Irmãos Zíngaros fazem apresentação no SESC Catanduva. O espetáculo circense está marcado para início as 10h30, no Quiosque A. A entrada é gratuita e a classificação é livre. A duração do espetáculo é de quarenta e cinco minutos.

Com objetivo de ser opção de lazer para toda a família, a Cia Circo Delírio traz parodia com a condição do artista de hoje através das trupes ciganas, explorando diferentes técnicas circenses e fundindo diversas linguagens acessíveis e conhecidas como circo, teatro, humor e improvisação abarcando desta maneira todo tipo de público.

Os irmãos chegam em uma charrete carregando na mala a alegria e a magia do circo. A chegada dos viajantes mobiliza e altera o cotidiano da cidade. Fazendo grande barulho e algazarra, tocando músicas com bumbos e trompetes, começam a montar o picadeiro, no meio da praça, para mostrar suas habilidades físicas, malabarismos, gags cômicas e acrobacias. A direção é de Fernando Sampaio e a interpretação está por conta de Esteban Hetsch e Gonzalo Caraballo.

CURRÍCULO E HISTÓRICO

A Cia. Circo Delirio foi fundada em 2003 na cidade de São Paulo por Esteban Hetsch (Argentina) e Gonzalo Caraballo (Uruguai) estudantes da Escola Circo Picadeiro. Ao longo dos anos a companhia foi se aperfeiçoando técnicamente, sempre refletindo sobre a qualidade de seus espetáculos, o que resultou em uma grande evolução estética. O grupo foi contemplado pelos prêmios: 2° prêmio de Melhor Montagem Mostra de Circo Gaueoak, Espanha; 1° Prêmio Juri Popular – Mostra Artes Cênicas de Jacarei – SP Brasil; 11° ProAC de Montagem e Manutenção de Companhias Circenses – SP, Brasil.

SERVIÇO

O espetáculo da Cia Circo de Delirio acontece hoje (5) ás 10h30 no SESC Catanduva, localizado na Praça Felício Tonello, 228 na Vila Rodrigues.

