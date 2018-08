Empreendedores Podem Participar da Segunda Edição do Rezet

Empreendedores e micro empresários podem participar da segunda edição do Rezet, um encontro com especialistas renomados para discutir possíveis mudanças por meio da inovação, da criatividade e do marketing digital. Com caráter mundial, desta vez o encontro será em São José do Rio Preto, no dia 15 de setembro, no Teatro Paulo Moura. As inscrições já estão abertas.

De olho em um mercado ainda novo e cheio de possibilidades, os profissionais estão cada vez mais conectados e buscando novas formas de pensar e agir. “O Rezet nasceu de uma vontade de gerar novas experiências, despertar ideias e potenciais. Nossos objetivos são claros: elevar o nível do mercado e estimular o empreendedorismo”, destacou Victor Manachini, idealizador do evento.

De acordo com a equipe organizadora, o Rezet proporcionará um dia inteiro de imersão em encontros com especialistas renomados do mais alto nível do mundo digital. “A proposta é apresentar reflexões relevantes à transformação social e digital por meio de talks (palestras compactas de até 20 minutos cada), experimentações e conexões que acontecerão espalhadas pelo complexo da Swift”, ressaltaram.

Entre os convidados para compor a programação estão Cesar Curti, Guga Stocco, Alex Lima, Estêvão Soares, Renan Villar, Juliana Carvalho, Renato Stefani, Luiz Barretto e Paula Kosugi. Para participar os interessados devem fazer a inscrição antecipadamente pelo site www.rezet.me. Os convites, no primeiro lote, custam R$ 99,00 e inscrições em grupos têm descontos. As vagas são limitadas.

Da Reportagem Local