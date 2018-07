Em Comemoração Ao Mês do Rock, Maior Evento Musical Acontece Na Região

Julho é considerado o mês do rock e os amantes do gênero já estão na expectativa para o maior evento musical que acontece na região: o Planeta Rock. O Festival, que já está em sua 7ª Edição, acontecerá entre os dias 10 e 11 de agosto no Recinto de Exposições de Rio Preto e reunirá os maiores representantes do Rock.

No primeiro dia do Festival, haverá o tradicional concurso de bandas. O objetivo da competição musical é revelar talentos e projetar bandas dos quatro cantos do Brasil para o universo do rock. A entrada é 1 kg de alimento não perecível. No segundo dia, os maiores representantes do gênero subirão ao palco: Pitty, CPM 22, Detonautas, Jota Quest, Humberto Gessinger, Armandinho e Psicodella. No dia 11, também haverá a final do concurso de bandas.

Os ingressos estão sendo vendidos em setores e os valores variam de acordo com cada um: Pista, Pista Premium e Camarote open bar e open food. Os valores estão disponíveis no site www.festivalplanetarock.com.br, onde é possível comprar o ingresso online. Também há um estande do evento no Rio Preto Shopping.

O Festival Planeta Rock é realizado pela Fama Produções e Consultoria, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo junto ao Proac-ICMS, programa de ação cultural. No site do evento, é possível encontrar excursões oficiais saindo de várias cidades da região para prestigiar o musical.

Da Reportagem Local