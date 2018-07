Dia Dos Pais É Comemorado Com Atividade Que Une Esporte à Solidariedade

O mês dos pais em Catanduva será comemorado com uma atividade que une esporte à solidariedade: o 1º Pedal do Papai. A atividade ocorrerá no dia 5 de agosto, Parque João Paulo II, popularmente conhecido como praça do aeroclube. A iniciativa é da Unimed Catanduva, em parceria com a Vox Fm e a Sempre Bike.

No dia do evento, todos os participantes poderão contribuir com a Associação dos Voluntários do Combate ao Câncer (AVCC) de Catanduva, doando um quilo de alimento não perecível.

Os interessados em participar da atividade já podem fazer a inscrição. Basta acessar o regulamente disponível através do site www.unimedcatanduva/primeiropedaldopapai . Além de homenagear os pais por meio da interação familiar, a ação tem como objetivo propor um incentivo ao desenvolvimento de um estilo de vida mais ativo e saudável.

“Convidamos todos a participar desta ação que tem cunho familiar. Será um evento formidável para estimular um hábito saudável, além ser muito agradável a participação do papai com seu filho e todos familiares e amigos”, disse o diretor de Desenvolvimento da Unimed Catanduva, Prof. Dr. Durval Ribas Filho.

De acordo com informações do setor, o percurso tem pouco mais de três quilômetros e na chegada os inscritos poderão concorrer ao sorteio de brindes, entre eles duas bicicletas. A concentração do evento ocorrerá às 8h30, na praça do Aeroclube. A largada está prevista para 9h30. Antes do passeio, uma educadora física fará o aquecimento para os participantes e haverá café da manhã para recebê-los.

Da reportagem local