Demônios da Garoa Anima 1ª Feijoada do Clube de Tênis Neste Sábado

Demônios da Garoa anima a 1ª Feijoada do Clube de Tênis Catanduva (CTC) neste sábado (14). A banda de samba promete relembrar galera com sucessos que marcaram épocas para muitos fãs e admiradores. O evento acontece das 12h às 18 horas. Para quem deixou para a última hora para adquirir o convite, corre que ainda dá tempo. Mesas podem ser compradas na secretaria do clube e dá direito a buffet completo de feijoada e bebidas.

O presidente do CTC Christian Pardo Pizarro ressalta que o evento une uma combinação perfeita: feijoada e samba. “Nós estamos muito felizes em realizar nossa primeira feijoada e a expectativa é grande, pois será um evento diferenciado, com feijoada e samba, uma combinação que tem tudo a ver e combina com o almoço de sábado”, constata Pizarro.

No almoço está garantido os sucessos Trem das onze, Tiro ao Álvaro, Samba do Arnesto, Saudosa Maloca, e muitos outros.

O show de abertura será realizado com o Projeto Raízes e contará também com a apresentação do DJ Ricardinho.

Segundo informações de Marcelo Correa, membro do Projeto Raízes, a programação contará com muito samba raiz.

“Nós somos um projeto musical catanduvense que tem o samba como repertório base, e vamos fazer aquele esquenta animado antes do show do Demônios da Garoa”, ressalta Correa.

Pizarro aproveita para convidar a todos a comparecerem.

“Estendo o convite a todos os nossos associados e também aos não sócios, pois é um evento que estamos realizando para Catanduva. Espero vocês no CTC, na nossa 1ª Feijoada. Venha se divertir, apreciar uma boa música e curtir bons momentos”, convida o presidente do CTC.

Além de desfrutar de boa música e comida, os participantes concorreram ao sorteio de uma moto zero quilômetro.

SERVIÇO

As mesas podem ser adquiridas na secretaria do CTC, por valores a partir de R$500 para quatro pessoas. Mais informações pelo telefone (17) 3524-9300.

Karla Sibro

Da Reportagem Local