‘Condição Histórica da Mulher’ É Tema De Debate Em Catanduva

O Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro dá sequência aos estudos sobre “a condição histórica da mulher”. Uma primeira parte já foi discutida no mês passado e um novo encontro está marcado para este sábado (29). O grupo se reunirá na Estação Cultura a partir das 16h. O debate será aberto para todos aqueles que se interessem pela temática.

De acordo com as integrantes do grupo, o debate terá como base o livro de Cláudia Bonfim, “A condição histórica da mulher: contribuição da pedagogia histórico-crítica na promoção da educação sexual emancipatória”. “O livro foi estudado em agosto e será finalizado agora em setembro. Neste segundo encontro, a leitura será dos Capítulos IV (4.2.5) e V.”, explicaram as integrantes.

A obra revela como a sexualidade feminina, o ideal do amor romântico e a condição social feminina estão determinados por anos de opressão e exploração patriarcal. Para participar do encontro, o coletivo pede que os interessados compareçam com o livro online no celular, notebook ou tablet para acompanhar a discussão.

O Coletivo se reúne todo último sábado do mês com seu grupo de estudos para abordar e debater diversos temas relevantes envolvendo a mulher e seu papel na sociedade. Todos os encontros são abertos a quem se interessar pelos debates. O grupo também organiza durante todo o ano eventos e palestras abertas que são divulgados na página do Coletivo no Facebook; basta buscar por “Coletivo Ana Montenegro Catanduva”.

SERVIÇO

O debate sobre a condição histórica da mulher será neste sábado (29), a partir das 16h, na Estação Cultura, localizada na Rua Rio de Janeiro, 100. A entrada é gratuita.

Da Reportagem Local