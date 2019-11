Cineclube Do Instituto Federal Exibe Documentário ‘O Dia Que Durou 21 Anos’

No dia 13 de novembro, próxima quarta-feira, o câmpus de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo irá exibir a 8ª sessão do ‘Cineclube E Direitos Humanos’. O documentário exibido será ‘O dia que durou 21 anos’ e está marcado para as 14h00, na Sala 01, com comentários do professor Rafael Natera.

A atividade se trata de uma ação de extensão que exibe, de forma quinzenal, uma obra cinematográfica (sejam longas-metragens, curtas-metragens, animações ou documentários) que tenha em seu enredo a temática dos direitos humanos, ou a falta deste. O foco costuma ser em assuntos tais como: violência, racismo, homofobia, machismo, direitos civis, políticos e sociais, entre outros.

As exibições serão gratuitas, com direito à pipoca e refrigerante, e destinadas a toda a comunidade da Cidade Feitiço e região. Ao final de cada sessão, irá ocorrer um debate com algum convidado.

O intuito do projeto, idealizado pelo professor Diógenes Sgarbi, é difundir de forma qualificada a importância dos Direitos Humanos, utilizando como ferramenta lúdica a arte cinematográfica. “É importante ressaltar que a sociedade brasileira é marcada pela injustiça social e pela falta das liberdades individuais. O projeto atua contra esse cenário”.

O Dia que Durou 21 Anos

“Este documentário mostra a influência do governo dos Estados Unidos no Golpe de Estado no Brasil em 1964. A ação militar que deu início a ditadura contou com a ativa participação de agências como CIA e a própria Casa Branca. Com documentos secretos e gravações originais da época, o filme mostra como os presidentes John F. Kennedy e Lyndon Johnson se organizaram para tirar o presidente João Goulart do poder e apoiar o governo do marechal Humberto Castelo Branco”, diz a sinopse

