Catanduva Recebe Edson e Hudson Em Prol Ao HCC

Catanduva recebe, em agosto, a dupla Edson e Hudson em um show em benefício ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). Eles, que são donos dos sucessos “Foi Você Quem Trouxe”, “Foi Deus”, “Vá Pro Inferno Com Seu Amor”, “A Força Da Paixão”, “É Amor Demais”, prometem agitar os catanduvenses no dia 3 de agosto, no Clube de Tênis Catanduva.

A dupla já soma mais de 1 milhão de discos vendidos entre CDs e DVDs de carreira e compilações. A dupla também já foi atração em vários eventos de música sertaneja, como Barretos, Jaguariúna, Americana, Osasco, entre outros. A música “Nosso contrato”, lançada recentemente, é o grande sucesso da dupla.

O evento faz parte da programação dos 100 anos da che­­­gada de Padre Albino a Catanduva, e é um presente da entidade para seus funcionários, que não pagarão ingresso. Para os acompanhantes dos funcionários e público externo, os ingressos e mesas já estão à venda. A pista está sendo vendida a R$50,00 e as mesas variam de R$1.000,00 a R$1.500,00, com espaço para quatro pessoas e direito a mesa de frios e jantar, bebida à parte e rolha livre. As mesas podem ser reservadas no Setor de Captação de Recursos da Fundação e os ingressos podem ser encontrados na Drogaria Central da Rua Brasil.

O show está marcado para ás 23h, mas antes às 21h00, a Fundação Padre Albino vai homenagear 100 funcionários com a “medalha dos 100 anos”. O show tem o apoio de Fernando Pereira Produções, Ondas Verdes, Band FM, Rede Central e Padre Albino Saúde.

Da Reportagem local