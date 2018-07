Câmara Municipal Tem Debate Sobre Mobilidade Urbana

A Câmara Municipal terá neste sábado (28) um debate sobre Mobilidade Urbana. Intitulado “Vamos falar sobre: Mobilidade Urbana II”, o evento objetiva articular as discussões da Psicologia do Trânsito com as Políticas Públicas de Mobilidade. O evento é gratuito, porém as vagas são limitadas.

A proposta é uma parceria do grupo Vamos Falar Sobre com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. O “Vamos Falar Sobre” é um projeto do curso de Extensão de Psicologia do Imes Catanduva, que produz diálogo e práticas, com discussões em espaços públicos, sobre temas que potencializem a formação integral dos estudantes, com foco no debate, a fim de gerar e disseminar conhecimento sobre temas atuais. A parceria trará uma roda de conversa, com proposta de algumas questões disparadoras entre membros do Grupo, membros do Núcleo de Trânsito e Mobilidade Urbana do CRP-SP, professores e alunos do IMES, profissionais de trânsito da cidade e região e representantes da administração pública. Em entrevista ao Jornal O Regional, a estudante de psicologia Siméia Pereira falou sobre a importância de levar o tema ao debate: “Precisamos entender qual o nosso papel enquanto cidadão e como se organizam as vias de nossa cidade, bem como entender quais as causas psicológicas atribuídas pelo modo como transitamos nas vias públicas que temos acesso”, afirmou.

“Com a correria do dia-a-dia, pouco nos atentamos para o modo como nosso trânsito é gerido e levar essa discussão não só à população como aos órgãos públicos responsáveis se faz pertinente”, complementa. Ainda de acordo com a estudante, um dos fatores que motivaram o debate na cidade feitiço foi o projeto da empresa RUMO, que visa a modificação das condições de trânsito em áreas centrais da cidade: “Nós esperamos um número grande número de pessoas para esse debate, pois nesse momento outras discussões de caráter urgente estão sendo feitas no município”, confessou Pereira.

As inscrições para o debate podem ser feitas pelo e-mail sjrpreto@crpsp.org.br ou pelos telefones: (17) 3235-2883/(17) 3235-5047.

Da Reportagem Local