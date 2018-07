Biquini Cavadão Anima Noite Dos Catanduvenses Nesta Sexta-Feira

A banda de rock Biquini Cavadão sobe aos palcos nesta sexta-feira (20) em Catanduva. Eles, que são donos dos sucessos “Roda Gigante”, “Vou te Levar Comigo”, “Zé Ninguém”, “Vento Ventania” e muitos outros, se apresentam a partir das 20h30 no Sesc Catanduva. O show é aberto ao público e os ingressos ainda estão sendo vendidos.

Integrando a segunda geração de músicos dos anos 1980, a banda presenteia os catanduvenses com seu mais recente trabalho, “As Voltas Que O Mundo Dá”, e que apresenta um Biquini renovado. Com doze composições inéditas e letras que retratam suas vivências, conquistas e derrotas no âmbito pessoal e profissional, Bruno, Coelho, Miguel e Álvaro, buscam compreender a vulnerabilidade da vida, das alegrias, de um novo amor, de uma separação ou até mesmo de uma tragédia.

Com mais de 30 anos de trabalho, “As Voltas Que O Mundo Dá” é o primeiro álbum de inéditas desde “Roda-Gigante”. O mais recente trabalho da banda volta um pouco às raízes mais pop, com teclados marcantes e refrães grudentos.

Para quem ainda não adquiriu o ingresso, pode comparecer na instituição ou comprar através do portal http://sescsp.org.br/catanduva. As entradas estão sendo vendidas a R$12,00 para sócios e dependentes; R$20,00 para estudantes, servidores de escolas públicas, idosos e pessoas com deficiência; R$40,00 a inteira.

Da Reportagem Local