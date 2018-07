Avoiam Realiza 6º Julinão Beneficente Hoje

A Associação de Voluntários da Irmã Ana Maria (AVOIAM) está realizando hoje (14) o 6º Julinão Beneficente em prol as Casas de Apoio de Barretos e Catanduva. A festa será no Clube da Velha Guarda a partir das 19h e a entrada é gratuita. Além de unir lazer à solidariedade, o Julinão pretende ser opção de lazer para toda a população. A festa já é tradição da Associação que completa 13 anos de trabalho voluntário na cidade feitiço e contará com comidas típicas, atrações e decoração especial. O cardápio inclui pipoca, algodão do­­­ce, cascata de chocolate, doces diversos, cachorro quente, pas­­­­tel e amendoim. Quanto às bebidas, as opções variam en­­­tre vi­nho quente, quentão, acho­­­­­colatado, refrigerante, cerveja e água. Haverá pescaria para di­­­versão da criançada e show de prêmios.

A ASSOCIAÇÃO

A AVOIAM está a mais de uma década realizando trabalho voluntário aos acompanhantes de pacientes internados em hospitais de Catanduva, vindos de outras cidades e regiões. A Casa de Barretos recebe acompanhantes e pa­­­cientes de Catanduva e região em tratamento no Hospital de Câncer. Na casa de Catanduva ficam hospedados acompanhantes que residem em outras cidades e que não tem condições de arcar com despesas de hospedagem. Ambas as casas são alugadas.

SERVIÇO

O 6º Julinão da AVOIAM será no Clube da Velha Guarda, localizado na Avenida São Domingos, 900. Outras informações pelo telefone (17) 3045-2854 ou (17)98116-0639. Entrada franca.

Da Reportagem Local