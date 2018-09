AUmigas do Pet Realizam 1º Jantar Solidário

A ONG “AUmigas do Pet” realizará, no dia 27 de setembro, no Pub do Clube de Tênis Catanduva, o 1º Jantar Solidário. O objetivo é arrecadar verba para o tratamento dos animais resgatados pelo grupo. Os convites já estão à venda e podem ser adquiridos no valor de R$35,00. Crianças até 10 anos pagam R$25,00.

As adesões incluem o cardápio de entrada, ilha de boteco e jantar. De entrada serão servidos amendoins e salada de berinjela. A ilha de boteco está recheada de opções: espetinhos de frios no chuchu – salame italiano, mozarela com orégano, presunto e azeitona verde; mini cuscuz a paulista, batatinha no sal grosso com catupiry e bacon, cesto de pães e patê de azeitona preta. No jantar está incluído macarrão espaguete e macarrão penne com molho bolonhês, molho português, molho de queijo e queijo parmesão ralado. Bebidas serão vendidas no local.

Além de unir lazer à solidariedade, os participantes poderão conferir ao vivo o show da cantora Bruna Ramos, que pretende trazer um repertório para todos os gostos musicais. Para comprar o convite, basta entrar em contato com as representantes da ONG através dos telefones (17) 99706-1625 ou (17)99186-9749.

Aqueles que não puderem comparecer ao jantar, mas quiserem ajudar o grupo, podem realizar doações via depósito bancário. Os dados para depósito em conta (Banco do Brasil) são: Agência – 0050-7; Conta Corrente – 54-854-5; CNPJ – 27.342.722/0001-80.

“Nós convidamos a todos para prestigiarem nosso 1º Jantar Solidário. Será uma noite muito divertida, além disso, todos estarão abraçando a causa em prol dos animais”, ressaltou Naiara Fonseca, presidente da ONG.

SERVIÇO

O 1º Jantar Solidário será no dia 27 de setembro, a partir das 19h30, no Pub do Clube de Tênis, localizado na Rua Icém, nº 61 no Parque Iracema. Para adquirir as adesões, os telefones são (17) 99706-1625 ou (17)99186-9749.

Da Reportagem Local