“Aumigas do Pet” Realiza 1º Feira de Doces e Artesanato

A ONG “Aumigas do Pet” realiza, neste final de semana, a 1º Feira de Doces e Artesanato. A ação acontece no sábado (18), a partir das 19h na Praça da Catedral; e no dia 19 ás 09h e 19h. Toda a renda arrecadada será revertida para o tratamento dos animais resgatados pelo grupo nos últimos meses.

A Feira acontecerá através da doação dos produtos. Entre as opções de doces estão palha italiana, bolo de pote, brigadeiros, bolo caseiro, bolos recheados, cocadas, caixa de bombons e demais variedades. Quanto aos artesanatos estão chaveiros, faixas de cabelo, difusores de ambiente e bordados confeccionados pelas colaboradoras do grupo.

“Nós precisamos arrecadar fundos para o tratamento de uma cachorra vítima de maus tratos. Quando a resgatamos, ela foi encaminhada aos cuidados de uma veterinária e submetida a diversos exames que detectaram tumor venéreo transmissível vaginal. A cachorra será submetida, a principio, a sete sessões de quimioterapia com custo de R$120,00 por sessão. Ainda na semana passada, nós resgatamos outros dois cachorros que também estão em tratamento. Queremos poder ajudar a todos, por isso a realização da Feira”, contou a presidente da ONG Naiara Fonseca.

Àqueles que não puderem comparecer à Feira, mas quiserem ajudar o grupo, podem realizar doações via depósito bancário. Os dados para depósito em conta (Banco do Brasil) são: Agência – 0050-7; Conta Corrente – 54-854-5; CNPJ – 27.342.722/0001-80.

“Nós convidamos a todos para prestigiar nossa Feira. Temos muitas coisas deliciosas à preços muito baratos, além disso todos estarão abraçando uma causa em prol dos animais”, ressaltou a presidente.

A Feira de Doces e Artesanato da Aumigas do Pet acontece neste final de semana, na Praça da Catedral. No sábado (18), a partir das 19h e no domingo (19) ás 09h e 19h.

Da Reportagem Local