Atleta Catanduvense é Campeã Paulista de Skate Longboard

A catanduvense Fernanda Tabith é campeã paulista de skate longboard. A atleta conquistou o título após quatro etapas do circuito paulista. A primeira vitória aconteceu na própria Cidade Feitiço, no campeonato denominado de “Skate For Fun”. A segunda etapa aconteceu em São Pedro. Já a terceira etapa do circuito aconteceu em São Paulo, no Museu do Ipiranga. A quarta e última etapa aconteceu em Diadema. Fernanda não pode comparecer, mas mesmo assim ninguém conseguiu ultrapassar a atleta no ranking paulista 2018.

O circuito é promovido pela Federação Paulista de Skate (FPS) e as etapas aconteceram de julho a dezembro. Fernanda também é campeã brasileira de skate longboard. Já o campeonato brasileiro é homologado pela Confederação Brasileira de Skate Longboard (CBSK). “É uma sensação muito gratificante. Na verdade, nem imaginava que isso ia acontecer. Eu nem tinha planos e as coisas aconteceram. A minha família me deu total apoio e as coisas foram acontecendo. Tudo foi fluindo para dar certo. Acabei ficando em primeiro na maioria dos campeonatos, foi uma grande surpresa. É uma sensação muito gratificante em você conseguir se destacar naquilo que você ama fazer. Estou muito feliz e muito grata por ser campeã paulista e brasileira no mesmo ano”, ressalta Fernanda Tabith. A atleta aproveita os finais de semana para se dedicar aos treinos e tem o esporte como um lazer. “Eu amo muito que eu faço”, diz.

No ranking paulista, a catanduvense pontuou 3 mil, isso porque não chegou a participar da última etapa. “Senão tinha chegado nos 4.000 pontos”, conta.

Karla Sibro

Da Reportagem Local