Arraial Solidário é Oportunidade de Ajudar aos ‘Anjos de Rua’ de Catanduva

A rraial Solidário é a oportunidade de ajudar aos ‘Anjos de Rua’ de Catanduva que presta atendimento aos animais carentes e abandonados. A 1ª edição da festa julina será no dia 14 de julho, no Jardim dos Coqueiros, 1.550, a partir das 19 horas. Toda a renda do evento beneficente será destinada para pagar tratamentos clínicos, castrações, compra de ração, remédios dentre outros atendimentos prestados.

De acordo com a organizadora do evento Patrícia Helena Bueno da Silva a ação contribuirá para aumentar o número de atendimentos.

“Mais de 100 animais já foram socorridos e ajudados para nós, mas com mais dinheiro nós teremos condições de atendermos muitos mais animais. A gente não tem abrigo, mas ajuda a doar os animalzinhos e presta todo atendimento para eles, principalmente em tratamento no geral”, diz Patrícia.

‘Anjos de Rua’ é formado por um grupo de amigas, protetoras de animais de vários segmentos, todas unidas com um único propósito: o bem-estar animal.

“Recentemente pegamos 10 cachorrinhos do Cidade Jardim e conseguimos doar todas em uma semana. Nesta semana resgatamos uma cadela da rua no cio e já castramos e doamos”, diz Patrícia.

O evento é aberto a toda a comunidade e a entrada custa R$ 5 mais um quilo de alimento não perecível.

SERVIÇO

A 1ª Festa Julina Beneficente Anjos de Rua será no dia 14 de julho, às 19 horas, na Rua Beberibe, 1.550, no Jardim dos Coqueiros. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 99189-6395 ou 99721-3984.

Karla Sibro

Da Reportagem Local