Antigomobilistas Realizam ‘1º Jantar Dançante do Arca’

Uma volta ao passado – é esse o propósito do 1º Jantar Dançante realizado pela Associação de Antigomobilistas da Região de Catanduva (ARCA). O evento, que resgata a tradição dos anos 50,60,70 e 80, acontecerá neste sábado (25), no Clube dos 300, a partir das 20h. Os ingressos ainda estão à venda e podem ser adquiridos no valor de R$80,00 (individual) e R$150,00 (casal).

O ingresso inclui o cardápio de entrada, jantar e sobremesa. Tudo por conta do Restaurante Tempero Manero. De entrada, será servida salada de folhas, tomate, batata vinagrete, berinjela, kibe cru e frios. E para dar aquela sensação de retorno ao passado, a Associação incluiu no cardápio uma bebida típica da época: o ponche. Para o jantar, o cardápio inclui arroz branco e temperado, lagarto ao molho madeira, frango assado com batata, copa lombo e massa. De sobremesa será servido sorvete de creme. Refrigerante, cerveja e água serão vendidos no local.

O presidente da ARCA, Gilberto Leite, explica que o objetivo do evento nada mais é proporcionar uma noite de lazer agradável, capaz de resgatar a tradição de uma época que tanto marcou a sociedade: “Todo terceiro domingo de cada mês, a Associação se reúne na Praça da Matriz para uma exposição de carros antigos. Foi lá que eu e o Flávio, vice-presidente do grupo, tivemos a ideia de fazer esse resgate com um pouco a mais de alternativas. Nosso evento, além da exposição dos carros, terá músicas relembrando até mesmo as marchinhas de carnaval do tempo”, explicou.

A animação da noite está por conta do DJ Serginho Melhado. Quem possuir um veículo antigo pode comparecer ao evento com ele. “Nós conseguimos o estacionamento de frente ao Clube dos 300 para a exposição dos carros. Será uma forma de chamarmos a atenção de todos aqueles que passarem pelo local”, disse Leite. Além disso, o grupo convida o público para comparecer com traje a caráter da época: “Não é obrigatório, mas aqueles que preferirem podem participar com a peça de roupa para revivermos a tradição”, ressaltou o presidente.

Os ingressos estão à venda na Rua Santa Catarina, 39. Para mais informações, o telefone é (17) 99129-2142. “Como é o nosso primeiro evento do tipo, nós esperamos cerca de 100 a 120 pessoas. Se tudo ocorrer da forma como planejamos, pretendemos organizar outras atividades de lazer ao longo do ano, portanto convido a todos para prestigiar nosso Jantar Dançante. Será uma noite muito agradável para toda a família, afinal não há quem não goste de dar uma voltinha ao passado”, lembrou o presidente.

O 1º Jantar Dançante do ARCA será neste sábado (25), no clube dos 300, localizado na Praça da República, 55. Os convites estão à venda na Rua Santa Catarina, 39. Para mais informações o telefone é (17) 99129-2142.

Da Reportagem Local