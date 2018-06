ACE Convida Empresários Para Participarem de Palestra Sobre Licitação

A Associação Comer­cial e Empresarial de Catanduva (ACE) convida os empresários para participarem da palestra “Seja um fornecedor da Prefeitura”. O evento será na próxima terça-feira (26), às 19 horas, na sede da ACE. A palestra é gratuita e tem como objetivo esclarecer aos comerciantes como participar de licitações e aumentar o número de empresas catanduvenses participantes. A proposta visa também que o número de fornecedores locais aumente.

Conforme informações do presidente da ACE, Fernando Alves de Souza, a dúvida pode ser um dos fatores que impede a participação.

“A palestra vai nos orientar e motivar a participarmos das licitações. É importante ter conhecimento para podermos sempre aproveitar as licitações e concorrermos. Além de fomentar a nossa economia local teremos oportunidade de nos tornar um fornecedor da prefeitura”, frisa Souza.

De acordo com a diretora da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert) Beatriz Trigo, a maioria das empresas que participam mais ativamente é de cidades de fora.

“Muitas vezes, identificamos fornecedores de determinados segmentos que nunca participam. Talvez por achar que não darão conta de apresentar documentação, dentre outros trâmites burocráticos. Estamos aqui para auxiliar”, informa Beatriz.

A ação é desenvolvida pela Semdert e tem como apoiadores a ACE, Sebrae, Sindicato Rural e o Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomercio).

A palestra será ministrada pelo consultor jurídico do Sebrae, Heveraldo Galvão.

O evento é aberto a empresários, integrantes de todos os setores e segmentos, desde pequenas e grandes empresas.

Karla Sibro

Da Reportagem Local